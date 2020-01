Die Handball-Europameisterschaft beginnt am Donnerstag in Graz. Mit dabei sind Karl Rollant und Alois Gruber von der Union Juri Leoben.

Karl Rollant und Alois Gruber (v.l.) sind zum zweiten Mal bei einer EM im Einsatz © Alfred Leithold

Am Donnerstag wird die Handball-Europameisterschaft in Schweden, Norwegen und Österreich angepfiffen. Genauer gesagt in Graz, wo die Spiele der Gruppe A über die Bühne gehen werden. Und das mit Leobener Beteiligung. Karl Rollant und Alois Gruber, zwei langjährige Stützen der Union Juri Leoben, die heuer ihren 66. Geburtstag feiern, werden bei den Partien in Graz am Richtertisch sitzen.