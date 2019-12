Ein Leser äußerte Bedenken bezüglich Mäusen, die sich hinter dem Billa-Standort in St. Peter-Freienstein herumtreiben. Der REWE Konzern entwarnt: Die Sorgen seien unbegründet.

Der kleine, durchlöcherte Hügel hinter dem Billa-Standort in St. Peter-Freienstein © Andrea Walenta, KK

Beim Spaziergang mit dem Hund wurde ein Leser stutzig, als er den kleinen Hügel hinter dem Billa-Standort in St. Peter-Freienstein sah. Denn der sei durchlöchert wie ein Schweizer Käse. „Als sich mein Hund genähert hat, sind ein paar Mäuse richtig aufgesprungen, da wimmelt es gleich so davon“, so der Leser. Er mache sich große Sorgen bezüglich der Hygiene und der unmittelbaren Nähe zu Billa. Denn davon betroffen sei der Hang, der direkt ans Lager angrenzt. Außerdem betont er, dass er die Türe zum Lager oft geöffnet gesehen habe.