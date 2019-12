Facebook

Claudia Künstner, Obfrau der Loa Singers mit Pianist Helmut Iberer © Andreas Schöberl-Negishi

Noch mehr Basisdemokratie geht nicht: Die insgesamt 15 Mitglieder des gemischten Chors „Loa Singers“ aus St. Michael haben aus allen Liedern, die sie bei all ihren vergangenen weihnachtlichen Auftritten angestimmt haben, ihre Favoriten herausgepickt – mittels Stimmzettel. „Die 15 Lieder mit den meisten Stimmen sind daher bei unserem Benefizkonzert auf dem Programm“, sagt Claudia Künstner, Obfrau der Loa Singers. Wobei „Loa“ sich auf die Lainsach in St. Michael, und nicht das Laintal in Trofaiach bezieht, wie viele glauben, erzählt Künstner.