Centermanager Christian Trampus und LCS-Eigentümer Jean Erich Treu (von links) © Andreas Schöberl-Negishi

Herr Treu, wenn Sie das LCS Leoben das erste Mal in ihrer Arbeitswoche in Leoben betreten, was geht Ihnen als Erstes durch den Kopf?

JEAN ERICH TREU: Ich erinnere mich häufig daran, wie ich mich 1975 mit einem Startkapital von 60.000 Schilling als Unternehmer selbstständig gemacht habe, und dass ich das alles mit harter Arbeit erreicht habe. Das macht mich mit fast 72 Jahren zufrieden. Ganz besonders bin ich auf das LCS in Leoben stolz, das ist mein Kind, mein Baby.

Das LCS ist jetzt zwölf Jahre alt. Ein Mensch kommt in diesem Alter in die Pubertät. Was würden Sie sagen – in welcher Lebensphase befindet sich das LCS mit zwölf?

Das LCS hat die Schule hinter sich und ist in der Phase, in der es sich von Jahr zu Jahr weiter verbessert und weiter formt.

Was für Neuerungen erwarten die Bevölkerung im LCS?

Kleinere Investitionen sind immer notwendig. Die fallen dem Besucher im Einkaufszentrum meistens gar nicht auf. Sie sind aber alle dazu angetan, dass sie sich rundherum wohlfühlen. Im kommenden Jahr werden wir in der Parkgarage ein neues, noch kundenfreundlicheres Parkleitsystem installieren. Die elektronischen, technischen Systeme bei der Ein- und Ausfahrt werden vom Stand des Jahres 2007 dann auf Stand 2020 gebracht.

Welches Projekt beschäftigt Sie derzeit außerdem?

Wir sind derzeit dabei, Experten analysieren zu lassen, wie wir die ganzen Dachflächen mit Fotovoltaikanlagen ausstatten können, um umweltfreundliche Energie zu gewinnen. Ein Einkaufszentrum braucht natürlich viel Energie – allein für die Klimaanlagen. Ersten Schätzungen zufolge werden wir ein Drittel unseres ganzen Energiebedarfs aus Fotovoltaik abdecken. Mitte des kommenden Jahres sollen die Analysen und Kostenschätzungen fertig sein. Für 2021 ist die Umsetzung geplant.

Wie zufrieden sind Sie mit der kommerziellen Entwicklung?

Sehr zufrieden. Wir haben im vergangenen Jahr 5,4 Millionen Besucher gehabt. Und die Tendenz ist steigend.

Wie beurteilen Sie den derzeitigen Branchenmix?

Wir haben nach dem Zubau die absolut richtige Größe. Für eine Stadt wie Leoben passt es haargenau. Wir sind stolz, Kastner & Öhler und Giga Sport dazubekommen zu haben. So ein Einkaufszentrum ist wie ein lebendiger Organismus. Alles entwickelt sich, als Betreiber ist man gefordert, auf Entwicklungen zu reagieren und den Anschluss an den Zeitgeist nicht zu verlieren. Man muss für jeden etwas bieten, jeder sollte sich gut aufgehoben fühlen.

In der Gastronomie hat sich ja auch Einiges getan.

Die Eröffnung des Lokals „Kitchen“ war ein Volltreffer. In der ersten Woche wollte der Betreiber eigentlich Probebetrieb fahren. Aber es ist gleich eine Woche Vollbetrieb geworden – er wurde von Gästen richtig überrannt. Die Kette „Rosamunde“ eröffnet gegenüber vom Spar eine Kebap-Filiale. Wir haben in die Abluftanlage investiert, damit es zu keiner Beeinträchtigung durch Gerüche kommt.

War diese Entscheidung, beim Ausbau nicht nur auf eine Vergrößerung der Verkaufsflächen zu setzen im Rückspiegel betrachtet richtig?

Wir haben 18 Wohnungen und Büroflächen geschaffen. Das ist völlig richtig gewesen. Es sind Wohnungen direkt im Herzen der Stadt, die nach innen einen eigenen Grünbereich haben. Es gibt keinen Leerstand, die Mieter fühlen sich alle wohl. Also ja, es war richtig, es so zu machen.

Was muss ein Einkaufszentrum alles „können“?

Shoppen ist mehr als nur Einkaufen gehen, für die Menschen ist es eine richtige Freizeitbeschäftigung. Daher ist ein Einkaufszentrum in Wahrheit auch eine Freizeiteinrichtung, die ihren Besuchern mehr bieten muss als eine Möglichkeit zum Einkaufen.

Wie sehr bringt der Online-Handel lokale Geschäftsleute unter Druck?

Mit dem Online-Handel müssen wir umgehen. Die Politik ist jetzt gefordert, für alle gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen. Solange Onlineanbieter wie etwa Ali Baba aus dem Fernen Osten nicht die selben Steuern und Abgaben bezahlen wie der heimische Handel, ist es kaum zu schaffen. Aber wenn für alle die selben Bedingungen vorherrschen, kann man schauen, wer sich besser macht. Mitbewerber beleben das Geschäft. Man darf die Vorzüge des lokalen Handels nicht vergessen. Es ist etwas Anderes, Dinge anschauen, angreifen und anprobieren zu können – und mit Menschen zu kommunizieren.

Wenn Sie die Zeit noch einmal zurückdrehen könnten: Was würden Sie bei der Planung und Entwicklung des Einkaufszentrums heute anders machen als damals?

Ich würde alles so machen, wie es jetzt ist. Das einzige, was ich anders machen würde, ist eine Parkgarage mit vier Parkdecks, statt der bestehenden drei mit 670 Stellplätzen. An Spitzentagen würden wir auch die vier Parkdecks ganz locker vollbekommen – und wir haben eine Menge Spitzentage.

Was halten Sie von dem Angebot des LE Gutscheins?

Er ist eine schöne Möglichkeit, jemanden zu beschenken. Ich bin überzeugt, dass er für den Endverbraucher gut ist. Anton Hirschmann und ich haben den Gutschein 2006 ins Leben gerufen. Er bringt für die Stadt tolle Synergien. Nach wie vor zahlen wir 65 Prozent der Druckkosten für den Gutschein.