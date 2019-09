Am 4. Oktober ist es soweit: In der Langgasse eröffnet der erste Escape-Room in Leoben, der für spannende Gruppenerlebnisse sorgen soll.

Balint Szapar ist der "Herr" des Escape-Room in der Leobener Langgasse 16 © Andreas Schöberl-Negishi

Letztlich hat es mit der Eröffnung ein bisschen länger gedauert als geplant. Aber jetzt ist es soweit: Am Freitag, dem 4. Oktober, eröffnet Balint Szapar in der Langgasse 16 den ersten Escape-Room Leobens. „Es geht sich wirklich alles sehr schön aus, und es ich habe keinen Stress vor der Eröffnung. Es passt in jeder Hinsicht“, zeigt sich Szapar zufrieden. Auf der Homepage www.emxleoben.at kann man sich schon detaillierter zu dem Angebot des Escape-Room „EscapeMaxx“ in Leoben informieren. Und buchen kann man einen der zwei verschiedenen Escape-Rooms auch schon.