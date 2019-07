Skirennläuferin Tamara Tippler (28) ist in Mautern im Liesingtal aufgewachsen und trotz vieler weltweiter Reisen in Sachen Sport ihrer Heimat immer noch sehr verbunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tamara Tippler wandert Ende Juli wieder mit ihrem Fanclub auf den Wilden Berg in Mautern © APA/EXPA/Johann Groder

Die Tage des Heimatbesuchs in Mautern im Liesingtal sind für Skirennläuferin Tamara Tippler gezählt. Das Sommertraining mit Konditionskursen und Technikeinheiten des ÖSV-Damen-Nationalteams bestimmen die kommenden Wochen, unterbrochen nur durch ein paar Tage am Meer und einem Tag wandern mit ihrem Fanklub am 27. Juli am Wilden Berg in Mautern.