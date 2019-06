Facebook

Der Leobener Autor Günther Freitag hat nun seinen neuen Roman „Mahlers Taktstock“ veröffentlicht © KK

Ja, es ist wieder Musik in seinen Ohren. Die Romane von Günther Freitag sind praktisch alle beseelt von der Liebe des Literaten zur Musik. Nicht nur zwischen den Zeilen ist das klar herauszulesen. Auch beim aktuellen Roman des Leobener Autors zeichnet sich das bereits deutlich im Titel ab: „Mahlers Taktstock“ erscheint im Juli im Wieser-Verlag. Mit schöner Regelmäßigkeit bringt der produktive Autor seine Romane ans Tageslicht. Sehr häufig entstehen diese in der schattigen Gemächlichkeit der Insel Korfu. Auf diese zieht sich Freitag seit langer Zeit gerne zurück – um zu entspannen, aber auch, um an Texten zu arbeiten.