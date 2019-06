Die Stadt Leoben nimmt fürs Kulturprogramm in der kommenden Saison 311.000 Euro in die Hand. Insgesamt gibt es 70 Programmpunkte.

Andreas Gamsjäger, Gerhard Samberger, Susanne Leitner-Böchzelt, Johannes Gsaxner und Kurt Wallner (von links) © Freisinger

Am Donnerstag wurde das Kulturprogramm der Stadt Leoben für die Saison 2019/2020 vorgestellt. Der Anspruch, den die Stadtverantwortlichen an das Programm gelegt haben: Unterhaltung auf hohem Niveau in den Sparten Theater, Klassik, Jazz, Kabarett, Kleinkunst, Ausstellung, Literatur und Stadtgeschichte.