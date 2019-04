Facebook

Nun wurde die neue Brücke bei der Zufahrt zum Umweltzentrum Trofaiach eingehoben © KK

"Die Bauarbeiten sind oft das, was am schnellsten geht", sagt Mario Abl, Bürgermeister von Trofaiach. Konkret spielt er auf die Klärung aller komplexen rechtlichen Fragen ab, die vor der Neugestaltung der Zufahrt zum Umweltzentrum Trofaiach anstanden. „Es hat letztlich alles ein bisschen länger gedauert, als ursprünglich angenommen. Aber es war der Abtausch einiger Grundstücke zu bewerkstelligen, und so etwas ist immer eine schwierige Angelegenheit“, so Abl.