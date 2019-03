Beim diesjährigen Guglhupfspringen in der Eisenerzer Ramsau zeigten Volksschülerinnen und -schüler Mut und Können.

Guglhupfspringen in der Erzberg Arena

Der Schanzenrekord soll fallen © Johanna Birnbaum

Schneetreiben, Windböen, schnell vorbeifliegende Wolken am Himmel und dazwischen manchmal ein Blinzeln der Sonne. Die Bedingungen beim Guglhupfspringen in der Erzberg Arena in der Eisenerzer Ramsau ließen zwar ein reguläres Springen zu, schönes Skisprungwetter schaut aber anders aus.

