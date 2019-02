Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lisa-Lena Tritscher in "M - eine Stadt sucht einen Mörder" von David Schalko © Pertramer/Pichler/Superfilm

Es gibt Fragen, die sich niemals mit „entweder oder“, sondern immer nur mit einem „sowohl als auch“ beantworten lassen. So sieht es Lisa-Lena Tritscher jedenfalls, wenn es um das Thema Theater und Film geht. Ihr Herz schlägt für beide Genres. Ob sie lieber auf der Bühne oder vor der Kamera steht, lasse sich daher so nicht sagen, meint die 31-jährige Schauspielerin, die in Trofaiach ihre Wurzeln hat. „Diese Frage kann ich so pauschal nicht beantworten. Das hängt wirklich vom jeweiligen Projekt ab, und davon, wie es mich anspricht“, meint Tritscher.