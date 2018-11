Facebook

Der Gösser Musikverein ist mit seinem Herbstkonzert ein Fixpunkt im Leobener Kulturkalender © Schaunitzer

DONNERSTAG, 22.11.

LEOBEN. Heilung auf geistigem Weg – medizinisch beweisbar. „Ein natürlicher Weg zur Gesundheit durch die geistige Heilkraft“. Informationsvortrag über Hilfe und Heilung auf geistigem Weg. Raum im Puls der Zeit, Franz-Josef-Straße 11, 19 Uhr.

LEOBEN. Verein Achterbahn – Selbsthilfegruppe. Plattform von und für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat (außer an Feiertagen). Eine Mitarbeiterin des Vereines, die eigene Erfahrungen mit psychischer Erkrankung hat, begleitet die Selbsthilfegruppe kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sozialpsychiatrische Tagesstruktur, Homanngasse 7-9, von 15.30 bis 18 Uhr. Tel. 0676-929 55 82.

LEOBEN. Jackpot – Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Dabei handelt es sich um eine Gesundheitsinitiative, die Personen zwischen 40 und 65 Jahren oder älter, die noch keinen Sport betreiben oder nach längerer Pause wieder beginnen wollen, gezielt unterstützen will. Raum im Puls der Zeit, Franz-Josef-Straße 11, von 9.15 bis 10.45 Uhr. Tel. (05) 08 08 56 14.

LEOBEN. Deutsch kreativ. Literaturzirkel mit Karin Hummer. Neue TeilnehmerInnen sind herzlich willkommen. Alpenvereinslokal, Waasenplatz 5-6, 9.30 Uhr. Tel. (03842) 246 03.

LEOBEN. Ich fühle was, was du nicht fühlst. Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen. Elterntreff-Vortrag. Referentin: Melanie Hackl. Freier Eintritt. MuseumsCenter/Kunsthalle, Kirchgasse 6, 18.30 Uhr.

KAMMERN. Prävention 3.0. Essen und Trinken – Genussquelle zum G’sundbleiben. Vortrag. Sitzungssaal der Gemeinde, 18 Uhr.

FREITAG, 23.11.

LEOBEN. Lieder, die nie verklingen. Konzert mit dem Werkschor der Voestalpine Donawitz, Leitung: Christian Stary. Mitwirkende: Lauben Spitzbuam. Werkshotel, Pestalozzistraße 92, 19 Uhr.

LEOBEN. Krampuslauf der Murschleifn Teifl Leoben um 19 Uhr in Leitendorf beim ESV-Platz (Schwingsis Sportcafe). Der Nikolaus-Einzug findet um 18.30 Uhr statt.

LEOBEN. Klangmeditation mit Eike. Bitte Polster, Decke und Matte zum Liegen mitbringen. Raum im Puls der Zeit, Franz Josef Straße 11, 18.30 Uhr.

LEOBEN. Dornröschen. Märchen nach Gebrüder Grimm. Junge Bühne Leoben. Inszenierung: Susanne Zöllinger und Viktoria Steiner. Stadttheater, Homanngasse 5, 16.30 Uhr.

LEOBEN. Eröffnung Adventstadt Leoben - Wo das Christkind zu Hause ist. Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung am Hauptplatz um 17 Uhr.

LEOBEN. Erste anwaltliche Auskunft Obersteiermark. Bitte um Voranmeldung unter Tel. (03842)44 3 60. Kanzlei Karin Leitner, Mühltalerstraße 29, von 14 bis 17 Uhr.

LEOBEN. Tag der offenen Tür in der HTL Leoben. Finde heraus, was zu dir passt! HTL Leoben für Metallurgie und Logistik, Max Tendler-Straße 3, von 10 bis 17 Uhr.

EISENERZ. Adventzauber im Postmuseum. Weihnachtspostamt und Philatelietag: Präsentation der Eisenerzer Krippenmarke. Von 11 bis 15 Uhr.

ST. MICHAEL. Vollmondwanderung. Veranstaltet von den Naturfreunden St. Michael. Treffpunkt beim Clublokal. Naturfreunde-Clublokal, 19 Uhr.

TROFAIACH. Advent- und Weihnachtsausstellung im Keramikatelier Gertraud Schindelbacher. Windischbühel 46, von 14 bis 19 Uhr. Tel. 0664-73 48 93 95.

SAMSTAG, 24.11.

LEOBEN. Dornröschen. Inszenierung: Susanne Zöllinger und Viktoria ‘Steiner. Stadttheater, Homanngasse 5, 15 Uhr.

LEOBEN. Adventmarkt Leoben. Wo das Christkind zuhause ist. Programm in der Adventstadt täglich ab 15 Uhr. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag täglich von 10 bis 19 Uhr, Sonntag 13 bis 19 Uhr. Gastronomie jeweils bis 22 Uhr.

LEOBEN. Repaircafe Leoben. Ein Schritt weg von der Wegwerfgesellschaft. Von 9 bis 12.30 Uhr. Tel. 0664-312 33 13.

LEOBEN. Straußgala 2018. Mit den Starkabarettisten Peter & Dekal und Gernot Haas. Musik: Jürgen Solis und die Herzkraftband. Karten erhältlich bei www.faschingsgilde-leoben.atCongress, Hauptplatz 1, 19.30 Uhr.

LEOBEN. Herbstkonzert mit dem Gösser Musikverein. Gösser Bräu, Turmgasse 3, 19.30 Uhr.

LEOBEN. Tag der offenen Tür im Atelier Ulla Galle. Themen: Acryl und Aquarell. Haus Miele, Kärntnerstraße 124, von 13 bis 19 Uhr.

LEOBEN. Advent im Garten. Adventkränze, Krippen, Handarbeiten, präsentiert in stimmungsvoller Atmosphäre und Zithermusik. Gasthof „Barbara Heuriger“, Kittenwaldstraße 14, 11 Uhr.

EISENERZ. Adventzauber im Postmuseum. Baue dein Postflugzeug mit den Modellbauprofis Gerhard Niederhofer und Anton Fahrleitner. 10 bis 17 Uhr.

EISENERZ. Krampusspiel der Diablo Pass Eisenerz. Eine Veranstaltung für Groß und Klein. Bergmannplatz, 17 Uhr.

TROFAIACH. Adventzauber am Fuße des Reiting. 20 Aussteller aus der Region, musikalische Unterhaltung mit dem Bläserensemble der Musikschule Trofaiach, dem Singkreis Gai und ab 18 Uhr Livemusik mit Helmut Prentler. Landhotel Reitingblick, Schardorf 44, 14 Uhr. Tel. (03847) 22 72.

KRAUBATH. Hallenfußballturnier. Beginn 14 Uhr, Siegerehrung ca. 18 Uhr. 12 Herrenteams und 4 Damenmannschaften spielen um den Wanderpokal, weitere Anmeldungen nimmt die Raiffeisenbank St. Stefan-Kraubath entgegen. Dorfsaal.

TROFAIACH. Advent- und Weihnachtsausstellung im Keramikatelier Gertraud Schindelbacher. Windischbühel 46, von 14 bis 19 Uhr. Tel. 0664-73 48 93 95.

TROFAIACH. Handball – HLA Herren. ATV Trofaiach gegen HC Kärnten. Sporthalle, Gößgrabenstraße, 19 Uhr.

VORDERNBERG. Krampuslauf. Mit den Vordernberg Hunt’s Teufeln. Friedauwerk, 18 Uhr. Tel. (03849) 510.

VORDERNBERG. Weihnachtsmarkt. Friedauwerk, 11 Uhr.

SONNTAG, 25.11.

LEOBEN. Orthodoxe Liturgie. Mit Metropolit Arsenios. Klosterkirche, Gösserstraße, 10 Uhr.

LEOBEN. Adventmarkt Leoben. Wo das Christkind zuhause ist. Programm in der Adventstadt täglich ab 15 Uhr. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag täglich von 10 bis 19 Uhr, Sonntag 13 bis 19 Uhr. Gastronomie jeweils bis 22 Uhr.

LEOBEN. Sportkegeln – Damen Superliga. ESV Leoben gegen SKC Sonnensee Ritzing. Eintritt frei. ESV Kegelhalle, Einödmayergasse 24, von 14 bis 17 Uhr.

LEOBEN. Tag der offenen Tür im Atelier Ulla Galle. Themen: Acryl und Aquarell. Haus Miele, Kärntnerstraße 124, von 13 bis 19 Uhr.

LEOBEN. Advent im Garten. Adventkränze, Krippen, Handarbeiten, präsentiert in stimmungsvoller Atmosphäre und Zithermusik. Gasthof „Barbara Heuriger“, Kittenwaldstraße 14, 11 Uhr. Tel. 0664-442 96 69.

LEOBEN. 300 Jahre Barockorgel in Göss. Interaktives „Wandel/r“-Orgelkonzert. Werke aus verschiedenen Epochen und Orgelbesichtigung. An der Orgel: Christian Landschützer. Pfarrkirche Göss, Turmgasse 4, von 18 bis 19 Uhr.

TROFAIACH. Adventzauber am Fuße des Reiting. 20 Aussteller aus der Region, musikalische Unterhaltung. Landhotel Reitingblick, Schardorf 44, 12 Uhr. Tel. (03847) 22 72.

TROFAIACH. Advent- und Weihnachtsausstellung im Keramikatelier Gertraud Schindelbacher. Windischbühel 46, von 14 bis 19 Uhr. Tel. 0664-73 48 93 95.

VORDERNBERG. Weihnachtsmarkt. Friedauwerk, 11 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

LEOBEN. Kinderrechte. Ausstellung des Leobener Kinderparlaments zum Thema Kinderrechte. Ein Quiz führt durch die Ausstellung. Nur mehr bis 22. November von 8 bis 16 Uhr im Neuen Rathaus, Erzherzog-Johann Straße 2.

LEOBEN. Intensiv Drängendes. Ausstellung von Sepp Laubner im MuseumsCenter/Kunsthalle, Kirchgasse 6. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr. Die Ausstellung kann bis einschließlich 5. Jänner 2019 besucht werden.

EISENERZ. Mineralienmuseum Ritzinger. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr, Vordernbergerstraße 1.