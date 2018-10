Das Storchenpaar Max und Stockl wird heuer wohl erstmals im Horst am Hausdach von Huberta Kutschi in Niklasdorf überwintern.

Die Störche Max und Stockl haben sich in Niklasdorf gefunden © LR Manfred Galler

Eine Premiere gibt es auf dem Hof der Niklasdorferin Huberta Kutschi: Seit 15 Jahren logieren Störche in einem Horst am still gelegten Schornstein ihres Hauses. Das Storchenpärchen Max und Stockl machte sich heuer zum ersten Mal nicht in den Süden auf. „Sie haben es sich offenbar anders überlegt und werden in Niklasdorf überwintern“, erzählt Kutschi, die sich ein Leben ohne Störche auf ihrem Hof gar nicht mehr vorstellen kann.