Peter Brandner und Sarah Pleier vom Restaurant „Port 361“ in Leoben bekamen eine Haube vom Gault Millau. Klaus Lobnik vom Gasthaus Spary in Kammern hielt sein Haubenniveau.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Brandner und Sarah Pleier vom Restaurant "Port 361"in Leoben © KK

Für den Spitzenkoch Peter Brandner (49) vom Leobener Restaurant „Port 361“ ist es nicht das erste Mal, vom Gault Millau für seine Leistungen mit einer Haube bedacht zu werden. „Im Restaurant Fux in Lech am Arlberg habe ich in den Jahren 2007, 2008 und 2009 bereits zwei Hauben gehabt“, erzählt Brandner. Außerdem sei er im Jahr 2012 von „A la Carte“ unter die sechs besten Lokale im Arlberg gewählt worden. Er habe mit einem Steakhouse und asiatischer Küche gepunktet. In Leoben habe er zwei Sterne von „A la Carte“ und zwei Gabeln vom Falstaff.