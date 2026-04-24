Gute Nachrichten aus dem Bezirk Leoben für begeisterte Läuferinnen und Läufer und die, die es noch werden wollen: Der Niklasdorfer Mugelberglauf, der weit über die Leobener Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist, kehrt nun nach seiner einjährigen Pause wieder zurück.

Im Vorjahr wurde der Berglauf, der vom WSV Niklasdorf organisiert wird und jedes Jahr mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anlockte, kurzfristig abgesagt – „aus organisatorischen Gründen“, wie der Vorstand damals mitteilte. Zu den genaueren Hintergründen wollte man sich nicht äußern. Zudem war zum damaligen Zeitpunkt die Zukunft des Mugelberglaufs ungewiss.

Neuer Vorstand, neue Motivation

Doch mit einem neuen Vorstandsteam schöpfte der WSV Niklasdorf nun wieder neue Motivation, um die Tradition fortzuführen und die Laufveranstaltung auf die Beine zu stellen. Und so geht es am Samstag, dem 30. Mai, wieder schnellen Schrittes auf den Hausberg des Wintersportvereins. Auf einer Strecke von zehn Kilometern werden um die 1000 Höhenmeter zurückgelegt. Die Veranstaltung ist nicht nur für Bergläufer, sondern es werden auch Bewerbe für Mountainbiker, im Duathlon, in der Staffel oder im Nordic Walking geboten.

Es sei immer schwieriger als kleines Team von Freiwilligen, solch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, teilt der WSV Niklasdorf mit. „Deshalb gilt mein besonderer Dank meinem Vorstandsteam und den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, ohne deren Engagement diese Veranstaltung nicht möglich wäre“, betont die neue Obfrau Yvonne Jansenberger und fügt hinzu: „Wir hoffen auf ein buntes Teilnehmerfeld von Jung bis Alt – von Laufenden über Walkende bis zu Bikern. Es gibt eigentlich keine Ausrede, nicht teilzunehmen.“

Die Anmeldung zum Mugelberglauf ist online über www.wsv-niklasdorf.at bis zum Sonntag, dem 24. Mai, möglich.