Ein Anruf der Tierhilfe Steiermark brachte die Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss Montagabend auf den Plan: Ein Falke hatte sich im fünften Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in Leoben mit einem Bein so in der Außenfassade verhängt, dass er sich selbst nicht befreien konnte. „Wir haben zuerst überlegt, eine Rettung von einem Balkon durchzuführen, das ging aber nicht, deshalb benötigten wir die Drehleiter“, erzählt Daniel Ehgartner von der Feuerwehr Leoben-Stadt.

27 Meter hoch wurde diese ausgefahren, um den Falken erwischen zu können. Dieser sei natürlich in Panik gewesen, versuchte sich durch Flügelschläge immer wieder selbst zu befreien. Schließlich gelang es unter der fachlichen Anleitung von Mitgliedern der Tierhilfe Steiermark, nach zwei Stunden den Falken zu befreien. „Er war natürlich sehr aufgeregt. Alleine hätte er es aber nicht geschafft, loszukommen“, betont Ehgartner. Für die Feuerwehren seien solche Einsätze mit Wildvögeln eher selten, bemerkt er.

Der Falke verfing sich mit einem Bein an der Außenfassade eines Mehrparteienhauses in Leoben © FF Leoben-Stadt

Schwer verletzt

Wieder am Boden wurde der Falke von Mitgliedern der Tierhilfe Steiermark übernommen und in die Tierklinik von Josef Schlederer in Leoben gebracht. „Dort hat er ein Schmerzmittel bekommen und wurde von uns weiter ins Naturschutzzentrum Bruck im Weitental gebracht“, erzählt Stefan Fink von der Tierhilfe Steiermark, deren Mitglieder, wie jene der Feuerwehren, ehrenamtlich tätig sind.

Zwei Stunden dauerte die Befreiung des Falken © FF Leoben-Stadt

Eine weitere Untersuchung des Tierarztes im Naturschutzzentrum brachte aber eine niederschmetternde Diagnose für den Falken: Er hatte sich durch die Befreiungsversuche schwer an einer Gelenkskapsel verletzt und litt unter großen Schmerzen. „Leider musste er wegen der Schwere seiner Verletzung von seinen Leiden erlöst werden“, bemerkt Fink, der auch bestätigt, dass die Tierrettung oft zu Rettungen von Vögeln gerufen wird. „Wildvögel wie Falken sind aber selten dabei“, fügt er hinzu.