Auch wenn die politischen Motive teils stark auseinandergehen, wird die Allianz gegen das 2012 eröffnete Asylheim auf der Saualpe immer breiter. Während nur noch der private Betreiber und das Land Kärnten an der Unterkunft in Lamm bei St. Andrä festhalten, fordert nach einer 2025 einstimmig beschlossenen Gemeinderatsresolution nun auch eine Aktivistengruppe die Schließung der entlegenen Einrichtung auf 1000 Metern Seehöhe. Die Kritik: Isolation und mangelnde Betreuung der Bewohner. Mit einer dreieinhalbstündigen „Solidaritätswanderung“ vom Rathaus St. Andrä zur Unterkunft am 13. Juni will die Gruppe auf ihre Anliegen aufmerksam machen.

„Die Menschen in Lamm 8 sind noch nicht lange in Österreich, warten dort auf ihren Asylprozess und werden durch die Isolierung oft depressiv und vereinsamen“, so die mit der flüchtlingssolidarischen Bewegung „Seebrücke“ affilierte Veranstaltergruppe aus Graz, Klagenfurt, Villach und Wolfsberg, die zeitgleich gegen das Rückkehrzentrum Bürglkopf in Tirol mobilisiert. „Diese Lager liegen bewusst abgelegen. Isolation ist hier kein Zufall, sondern System. Menschen werden von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen.“

Das Plakat zur „Solidaritätswanderung“ am 13. Juni © Seebrücke

In die Aktion miteingebunden sind laut Veranstalter neben der NGO Asylkoordination Österreich auch ehemalige Bewohner des Asylheims. Unter Geflüchteten gelte die Einrichtung als „Bestrafungslager“. Zusätzliche Kritik richtet sich gegen Tafeln mit Umkehrpfeilen entlang der öffentlichen Straße, die an den Gebäuden vorbeiführt. „Den Menschen wurde gesagt, sie dürfen nur bis dort gehen und nicht weiter. Daran halten sie sich, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen“, schildern die Aktivisten. Dies verstärke das Gefühl des Eingesperrtseins. „Das macht es zu einem Gefängnis.“

Was nach Bergidyll aussieht, bedeutet für die Bewohner Isolation, kritisieren die Aktivisten die Unterbringung der Asylwerber © Gerfried Ambrosch

Dazu kommt „schlechtes und zu wenig Essen“. Teilweise seien die Lebensmittel abgelaufen oder verschimmelt. Daraus ergibt sich für die Aktivisten die Frage, was mit den rund 25 Euro pro Person und Tag passiert, die der Betreiber für die aktuell etwa 40 untergebrachten Asylwerber erhält – immerhin rund 30.000 Euro im Monat. Kritisiert wird zudem, dass der einzige vor Ort beschäftigte Mitarbeiter überfordert sei und ausgebildete Sozialkräfte fehlen.

Willibald Schilcher führt die Asylunterkunft auf der Saualpe seit 2022 © Gerfried Ambrosch

Mit den Vorwürfen konfrontiert, weist Betreiber Willibald Schilcher diese zurück. Er unterstütze den Mitarbeiter vor Ort persönlich; in den 25 Euro seien neben der Verpflegung das Wäschewaschen und die Betriebskosten sowie zehn Prozent Umsatzsteuer enthalten; die Leute würden täglich in die Stadt chauffiert; die Umkehrschilder seien „nur eine Empfehlung“ zur Konfliktvermeidung mit Anrainern; zudem werde die Einrichtung wöchentlich kontrolliert.

Über die Aktivisten sagt er: „Wenn es ihnen wirklich um die Asylwerber geht, sollten sie lieber den Ball flach halten.“ Nach den Messerstechereien im Vorjahr hätten sich die Wogen in der Bevölkerung endlich wieder etwas geglättet. „Man soll keine Konflikte schüren.“

Wie Schilcher wollen aber auch die Aktivisten Ängste in der Bevölkerung abbauen. Ein positives Kennenlernen werde jedoch aufgrund der Abgeschiedenheit verhindert. „Unsere Vorwürfe richten sich eher gegen das Land Kärnten als gegen den Betreiber“, stellt die Gruppe klar. Aus ihrer Sicht gebe es alternative Unterbringungsmöglichkeiten, die nicht genutzt würden. „Das zeigt eigentlich schon, dass der Wille nicht da ist – aus den Augen, aus dem Sinn.“

So reagiert die Politik

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), selbst aus St. Andrä und für das Flüchtlingswesen zuständig, lehnt eine Schließung „aus heutiger Sicht“ klar ab: „In Kärnten befinden sich derzeit 1676 Personen in der Grundversorgung, womit wir rund 59 Prozent der vorgesehenen Quote erfüllen. Die vorhandenen Quartiersplätze werden daher weiterhin benötigt, um unserer gesetzlichen Verantwortung zur Unterbringung von schutzbedürftigen Menschen zuverlässig nachkommen zu können. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden wöchentlich durch Regionalbetreuerinnen und Regionalbetreuer betreut.“

Daniel Fellner: „Eine Schließung des Quartiers ist aus heutiger Sicht nicht vorgesehen“ © APA / Wolfgang Jannach

Obwohl insbesondere die St. Andräer FPÖ die Schließung der Asylunterkunft fordert, lehnen die freiheitlichen Landtagsabgeordneten Jürgen Ozwirk und Josef Ofner die nach dem Versammlungsgesetz angemeldete Aktion „Lamm 8 schließen“ ab. Statt auf die Sorgen der Bevölkerung einzugehen, werfen sie SPÖ-Bürgermeisterin Maria Knauder vor, rufe diese jetzt zur „Solidaritästwanderung“ auf. Knauder dementiert: „Die Aktion ist nicht mit uns abgesprochen oder koordiniert.“ Die Asylwerber könnten aber – so das Angebot der Gemeinde – für 5 Euro die Stunde und versichert gemeinützige Arbeiten verrichten und so „in das gesellschaftliche Leben hineinschnuppen“.