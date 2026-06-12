Um mehr als 60.000 Euro wurde zuletzt die Pestsäule am Leobener Hauptplatz, eines der bedeutendsten historischen Denkmäler der Stadt, im Jahr 2025 generalsaniert – einmal mehr gab es akuten Handlungsbedarf, um die Substanz wieder instandzusetzen. Denn die Pestsäule zieht leider nicht nur historisch interessierte Touristen an, sondern auch Vandalen und „Wettpinkler“.

Markantes Bauwerk beschädigt

Diese haben das denkmalgeschützte Wahrzeichen Leobens immer wieder im Visier und beschädigen das markante Bauwerk. Aus diesem Grund forderten nicht nur die Vertreterinnen und Vertreter des Bürgerforums Leoben mit Vehemenz, dass die Stadt Leoben etwas zum Schutz der Pestsäule unternehmen solle.

Nun beschloss der Leobener Stadtrat, dass die Pestsäule künftig wieder eingefriedet werden soll, um dem negativen Einfluss der Vandalen entgegenzutreten. „Damit reagieren wir auf die Entwicklungen der vergangenen Monate, bei denen es wiederholt zu unsachgemäßer Nutzung und Verunreinigungen des denkmalgeschützten Bauwerks gekommen ist“, verlautbart man.

Zweckentfremdet und missbraucht

So wurden Fahrräder an die Säule gelehnt und sie wurde auch oft als Kletter- und Spielgerät missbraucht: „Zudem ist es in den Nachtstunden immer wieder zu Verschmutzungen gekommen“, so die Stadtverantwortlichen. Mit der geplanten Einfriedung kehrt man zu einem Zustand zurück, den es bereits einmal gegeben hat.

Denn bis zum Jahr 1997 war das Denkmal schon durch eine Einfriedung geschützt: „Diese wird nun repariert und erneut zum Schutz des Denkmals eingesetzt“, heißt es. Die beschlossene Wiederherstellung der Schutzmaßnahme solle dazu beitragen, die historische Substanz langfristig zu erhalten und weitere Schäden zu verhindern.

„Die Maßnahme ist Teil der laufenden Bemühungen der Stadt, historische Bauwerke zu bewahren und das kulturelle Erbe für die kommenden Generationen zu sichern“, betont man.

Außerdem beschäftigte sich der Stadtrat von Leoben in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema Blackout-Vorsorge: So wurde die Errichtung zusätzlicher Notstromeinspeisungen für vier Pumpwerke – Mareckkai, Prettach, Hinterberg und Tollingweg – abgesegnet. Sie ermöglichen es, bei einem großflächigen Stromausfall, rasch Notstromaggregate anzuschließen und so zentrale Einrichtungen weiterhin zu betreiben.