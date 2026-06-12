Am Mittwochabend musste die Leobener Polizei zu einem Einsatz im Stadtteil Judendorf ausrücken: Dort soll ein 17-Jähriger einen 18-Jährigen vor dessen Wohnadresse mit einem Klappmesser bedroht und mit dem Umbringen gedroht haben.

Vorläufiges Waffenverbot

Die alarmierten Polizeistreifen trafen den Verdächtigen gegen 22 Uhr gemeinsam mit drei Begleitern vor Ort an. Aufgrund der Zeugenaussagen wurde der 17-Jährige festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Verletzt wurde niemand. Der Jugendliche wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt.