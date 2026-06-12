Anfang Juli übernimmt Elisabeth Gruber als Betreiberin und ärztliche Direktorin mit dem bestehenden und erweiterten Team das Gesundheitszentrum Eisenerz mit kassenärztlicher Ordination im Bereich Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Gleichzeitig übernimmt sie die allgemeinmedizinische Versorgung am Standort Radmer.

Die gebürtige Oberösterreicherin ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin sowie Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der Medizinischen Universität Wien – Universitätsklinikum AKH Wien sowie am Universitätsspital Zürich und verfügt über nahezu 20 Jahre Erfahrung in Spitalskliniken, Ambulanzen und im niedergelassenen Bereich. Neben der allgemeinmedizinischen Tätigkeit verfügt sie über umfassende Erfahrung als Fachärztin in der Chirurgie.

„Sichern und weiterentwickeln“

„Mir ist wichtig, moderne Medizin mit persönlicher Betreuung zu verbinden. Unser Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung in Eisenerz und Radmer sowie dem Einzugsgebiet zu sichern und gemeinsam mit unserem Team nachhaltig weiterzuentwickeln“, betont Gruber.

Für organisatorische und wirtschaftliche Aufgaben wird sie von einem kaufmännischen beziehungsweise Verwaltungsdirektor unterstützt. Der laufende Betrieb wird durch Zuschüsse des Landes beziehungsweise des Gesundheitsfonds Steiermark unterstützt. Auch die Stadtgemeinde Eisenerz sowie die Gemeinde Radmer leisten Beiträge zur Sicherung der Gesundheitsversorgung.

Team wird weiter aufgestockt

Zum Kernteam gehören unter anderem eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie weitere Fachkräfte. Zahlreiche Leistungen werden bereits heute und verstärkt in Zukunft mit einem multiprofessionellen Team und Fachärztenetzwerk sowie Kooperationspartnern in den Bereichen Physiotherapie und psychosoziale Betreuung angeboten. Das Angebot soll schrittweise ausgebaut werden. Neben ihrer Tätigkeit im Gesundheitszentrum Eisenerz bleibt Gruber weiterhin chirurgisch tätig.

Zur weiteren Entwicklung des Gesundheitszentrums werden Ärztinnen und Ärzte sowie Fachkräfte aus der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege und anderen Gesundheitsberufen gesucht. Thomas Rauninger, Bürgermeister von Eisenerz, und Radmers Ortschef Klaus Gottsbacher zeigen sich einhellig überaus erfreut über die Besetzung.