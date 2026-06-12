In der Aula der Alten Universität Graz überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek stellvertretend für Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen verdienten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Bundesauszeichnungen und Berufstitel.

Im Zuge dieser feierlichen Überreichung wurden Persönlichkeiten geehrt, die aufgrund ihrer Leistungen und ihres überdurchschnittlichen Engagements die Steiermark erfolgreich mitgestaltet und einen großen Teil ihres Wirkens in den Dienst unseres Landes gestellt haben.

Markus Plöbst darf jetzt zusätzlich den Berufstitel Professor tragen © Land Steiermark / Foto Fischer

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich wurde an Josef Puntinger, Unternehmer aus Leoben, überreicht. Markus Plöbst, Stadtpfarrer von Leoben und Lehrer, darf nun den Berufstitel „Professor“ tragen.