Egal ob Hund, Katze, Meerschweinchen oder Schlange – wenn Herrchen oder Frauchen aus der Region Leoben im Urlaub, auf Reha oder in der Arbeit sind und Unterstützung bei der Betreuung ihrer Haustiere brauchen, ist seit Anfang April Sabine Schlacher aus Edling in Trofaiach zur Stelle. „Ich unterstütze zum Beispiel auch ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, aber vielleicht einen jungen Hund haben, der viel Auslauf braucht“, sagt die 43-Jährige, die selbst Besitzerin von zwei Hunden ist und sich nun als „Haustier-Nanny“ selbstständig gemacht hat. „Und es läuft viel besser an als ich erwartet habe“, lässt sie wissen.

Mit ihrem neuen Job erfülle sie sich einen Herzenswunsch: „Eigentlich habe ich mir das schon seit Jahren überlegt, aber mich halt nie drübergetraut, weil ich immer einen Job im Büro für 40 Stunden hatte. Das hat letztes Jahr im Herbst aber nicht mehr so gut gepasst und da habe ich mir gedacht, ich nutze jetzt die Gelegenheit“, erzählt die „Haustier-Nanny“, die zudem in Teilzeit in der Tierarztpraxis Trofaiach arbeitet.

Betreuung im gewohnten Umfeld

Im Gegensatz zu einer Tierpension betreut Schlacher die Tiere bei ihnen zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld. „Ich fahre zuerst immer hin, damit sich alle kennenlernen. Dann wird besprochen, wie die Betreuung ablaufen soll“, erläutert Schlacher. Damit sich die Besitzer keine Sorgen um ihre Tiere machen müssen, schickt ihnen die „Haustier-Nanny“ auch immer ein Update in Form eines Fotos.

Sabine Schlacher mit ihren beiden Hunden © KK

Die Preise würden sich nach dem Betreuungsaufwand richten: „Das kommt immer darauf an. Gehe ich nur zu einer Katze, um sie zu füttern oder gehe ich mit einem Hund eineinhalb Stunden spazieren“, erläutert Schlacher. In erster Linie werde sie für Hunde und Katzen angefragt. „Aber ich habe auch schon Anfragen für eher untypische Haustiere bekommen. Es kann zum Beispiel sein, dass in Zukunft vier Alpakas zu betreuen sind“, erzählt die Trofaiacherin.

Sie komme mit sämtlichen Tierarten klar, auch Reptilien seien kein Problem für sie. „Ich habe zum Beispiel selber schon ein Chamäleon, Fische und Ratten gehabt. Diese Tiere gehören ja auch versorgt. Das Einzige, wo ich nicht unbedingt hingreifen muss, sind Spinnen, aber auch die gehören gefüttert“, betont Schlacher, die vor allem die Abwechslung und den Kontakt mit Mensch und Tier an ihrem Job liebt. „Ich habe jetzt eigentlich mein berufliches Leben meinem privaten angeglichen und das funktioniert richtig gut“, so die „Haustier-Nanny“ abschließend.