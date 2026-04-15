Dem einen oder anderen dürfte der Automat im Erdgeschoß des Leoben City Shopping (LCS) gegenüber der DM-Filiale mit der Aufschrift „Snapcase“ schon aufgefallen sein. In wenigen Minuten bekommt man hier eine personalisierte Handyhülle für sein Smartphone, die direkt im Automaten gedruckt wird.

Hinter dem Konzept steht der 25-jährige Baris Kizmaz aus Oberösterreich. „Ich habe schon länger gesehen, dass viele Leute individuelle Handyhüllen haben möchten, aber meist online bestellen und deshalb warten müssen. Daraus ist die Idee entstanden, das Ganze direkt vor Ort anzubieten – schnell, einfach und sofort zum Mitnehmen“, schildert er seine Beweggründe.

Am Automaten komme man in nur ein paar Minuten zur selbst gestalteten Handyhülle: Die Kundinnen und Kunden wählen zuerst ihr Handymodell aus. Anschließend können sie mit ihrem Smartphone über einen QR-Code ihr eigenes Bild hochladen oder ein Design auswählen. „Das Motiv kann direkt angepasst werden, danach erfolgt die kontaktlose Zahlung und die Hülle wird in wenigen Minuten vor Ort gedruckt“, erklärt Kizmaz.

Erster steirischer Standort

Nach den Standorten im oberösterreichischen Shoppingcity Wels und dem niederösterreichischen City Center Amstetten folgte mit dem Automaten im LCS der erste steirische Standort. Warum man sich genau für Leoben entschieden hat? „Das Center hat eine sehr junge Zielgruppe, gleichzeitig aber auch eine gute Mischung aus älteren Besucherinnen und Besuchern. Genau diese Kombination passt perfekt zu unserem Konzept, da personalisierte Produkte für viele Altersgruppen interessant sind“, erläutert Kizmaz, der das Geschäft mit den Handyhüllenautomaten Schritt für Schritt ausbauen möchte.