Für Fitness-Junkies und Sportbegeisterte gibt es seit knapp einem Monat in Leoben eine neue Anlaufstelle: Bei „Hitprotein“ in der Krottendorfergasse 3 wird von Proteinshakes über Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu Fitnesszubehör und Sportkleidung alles geboten, was das Bodybuilder-Herz höher schlagen lässt.

Der „Hitprotein“-Shop befindet sich in der Krottendorfergasse 3 © KLZ / Vanessa Gruber

Die Fäden des neuen Fitnessgeschäfts zieht Basira Amiri, die von ihrem Mann Esmat Amiri in jeglichen Bereichen unterstützt wird. „Ich mache auch schon seit fast zehn Jahren Bodybuilding und wir waren der Überzeugung, dass Leoben so ein Geschäft braucht“, berichtet Esmat Amiri.

Während er in der Leobener Fitnessszene kein Unbekannter ist, ist seine Frau erst seit Kurzem in der Montanstadt zu Hause. Basira Amiri wuchs in Großbritannien auf und zog vor ein paar Monaten nach Österreich. „Deshalb bin ich in den Reels auf Instagram zu sehen, mich kennt man hier“, so Esmat Amiri.

Die sprachliche Barriere zwischen seiner Frau und der Kundschaft spiele keine große Rolle: „Meine Frau spricht die Kunden einfach auf Englisch an, das war eigentlich noch kein Problem. Unsere Zielgruppe kann in der Regel problemlos Englisch sprechen“, erklärt er.

Internet als Konkurrenz

Der Onlinehandel stelle zwar eine große Konkurrenz dar, mit persönlicher Beratung, einem guten Preis und einer qualitativen Produktauswahl möchte man bei den Kundinnen und Kunden punkten. „Wir unterstützen natürlich, wenn man sich zum Beispiel noch nicht auskennt. Außerdem fällt die Lieferzeit weg und man kann das Produkt direkt mitnehmen“, betont Esmat Amiri.

Nahrungsergänzungsmittel, Proteinshakes wie auch Sportbekleidung gibt es bei „Hitprotein“ © KLZ / Vanessa Gruber

Wenn das Geschäft in Leoben gut laufe, dann planen Basira und Esmat Amiri zu expandieren. „Wir wollen dann auch in anderen Städten wie beispielsweise in Graz vertreten sein“, so Esmat Amiri abschließend.