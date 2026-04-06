Die bisherigen drei Aufführungen der Schauspielklasse der Musik- und Kunstschule Leoben von „Frühlings Erwachen“ von Frank Wedekind waren bereits ein großer Erfolg. Nun bringen die Nachwuchstalente rund um Samuel Bäck, Diana Kolleritsch und Luca Dietel unter der Regie von Sigrid Sattler Wedekinds Klassiker erneut auf die Bühne – diesmal im Rahmen einer Benefizveranstaltung.

Samuel Bäck und Luca Dietel auf der Bühne © KK

Das Stück behandelt zentrale Themen wie Sexualität, gesellschaftliche Zwänge und tragische Lebenswege junger Menschen. Melchior Gabor, gespielt von Luca Dietel, und Wendla Bergmann, verkörpert von Diana Kolleritsch, kommen sich näher, ohne die Folgen richtig zu verstehen, was zu Wendlas Schwangerschaft und ihrem tragischen Tod führt. Gleichzeitig scheitert ihr Freund Moritz Stiefel, gespielt von Samuel Bäck, am schulischen und gesellschaftlichen Druck und nimmt sich das Leben.

Der Reinerlös des Abends geht an „Hilfe für Nepal“ © KK

Privatinitiative „Hilfe für Nepal“

Die Benefizaufführung findet am Donnerstag, dem 9. April, um 19 Uhr im Stadttheater Leoben statt. Der gesamte Reinerlös des Abends kommt der Privatinitiative „Hilfe für Nepal“ von Christa Leodolter, Reimund Nentwig-Leodolter und Gerhard Bichler zugute. Nach dem verheerenden Erdbeben im Jahr 2015 konnten durch zahlreiche Unterstützer sowie mit Hilfe des Kiwanis Club Liuben bereits mehrere medizinische Einrichtungen und Schulen in Nepal aufgebaut werden. „Nepal ist wirklich ein Herzensprojekt, das ohne die Unterstützung jedes Einzelnen nicht möglich wäre“, betont Christa Leodolter.

Gerhard Bichler, Christa Leodolter und Reimund Nentwig-Leodolter © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Karten für die Aufführung sind im Vorverkauf bei den Mitgliedern der Organisation, bei der LCS-Verwaltung, bei Uhren Schmuck Felser in Leoben und im Gasthof Der Eberhard in St. Michael sowie an der Abendkassa erhältlich.