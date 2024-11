Egal ob auf einem Maturaball, auf einer Hochzeit oder auf einer 50er-Geburtstagsfeier ­– eine sogenannte Fotobox wurde in den vergangenen Jahren zum Highlight einer jeden Party und ist für viele kaum noch wegzudenken. Mit lustigen Accessoires wie Hüten, Sonnenbrillen und Schildern stellt man sich als Gruppe vor die Linse, drückt den Start-Button auf dem Touchscreen, setzt bestenfalls noch eine Grimasse auf und schon wird das Foto geschossen. Und das Besondere daran: Das Foto wird in wenigen Sekunden an Ort und Stelle ausgedruckt und kann als Erinnerung mit nach Hause genommen werden.