Die Freude und Leidenschaft, wenn Friedrich Nostitz-Rieneck über den Wald und dessen Bewirtschaftung spricht, ist spürbar. Im „Einklang mit der Natur“ zu agieren, sind bei ihm keine leeren Worte. Das wird auch durch einen Preis unterstrichen, den er kürzlich verliehen bekam. Die Naturschutzplattform „Biosphäre Austria“ (Biosa), ein freiwilliger Zusammenschluss von Eigentümern land- und forstwirtschaftlicher Flächen, zeichnete die Gutsverwaltung – erstmalig in Österreich – mit dem Biosa-Award aus. Nicht die erste Auszeichnung für den insgesamt 750 Hektar großen Betrieb im Bereich Kaiserschild, Groß- und Kleinfölz in Eisenerz, den Nostitz-Rieneck quasi in Personalunion mit seiner Familie betreibt.