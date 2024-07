In einer Zeit, die vom Klimawandel geprägt ist, wird es immer schwieriger, einen Familienbetrieb zu erhalten. Vermehrt nutzen Landwirte daher die fortschreitende Digitalisierung zu ihrem Vorteil und setzen auf neue und innovative Wege, effizient zu wirtschaften. So auch Christian Haberl auf seinem Bauernhof „Einödmoar“ in St. Michael. Egal ob Drohneneinsätze oder dynamische Waldtypisierung, der Landwirt will seinen 99 Hektar großen Wald so gut es geht für die Klimaveränderung rüsten.