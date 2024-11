„Es fehlen aktuell Gynäkologen, auch praktische Ärzte. Problematisch kann es auch bei Kinderärzten werden. Ich frage mich schon lange, was wir tun, wenn Gernot Wurm einmal in Pension geht“, sagt Richard Schmatz, Sprecher der niedergelassenen Ärzte im Bezirk Leoben. Er selbst hat als Allgemeinmediziner seine Praxis in St. Stefan ob Leoben.