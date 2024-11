Auch 86 Jahre danach geraten die Novemberpogrome nicht in Vergessenheit, die nicht nur die Synagogen, Geschäfte und Wohnungen von Juden zerstörten, sondern auch viele das Leben gekostet haben. Auch in Leoben gab es eine kleine jüdische Gemeinde, die Opfer des Nationalsozialismus wurde. Der Unterstützungsverein der Studierenden der Montanuniversität lädt aus diesem Grund schon zum vierten Mal zu einem Gedenkspaziergang in der Leobener Innenstadt.