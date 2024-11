Es war eine Premiere, die in der Bohrerschmiede am Erzberg stattfand: Die ersten 14 „Lehrlinge“ im Bereich Tiefbautechnik mit dem Schwerpunkt Tunnelbautechnik haben ihre Lehrabschlussprüfungen abgelegt – und bestanden. „Früher hatten die Firmen qualifiziertes Personal mit verschiedenen Lehrabschlüssen. Einen eigenen Lehrberuf gab es nicht, bis jetzt“, erzählt Karin Panzenböck, Leiterin in des bfi-Bildungszentrums.