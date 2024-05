Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Die Einfahrt in den Straßentunnel ist eine Herausforderung, von greller Helligkeit in Sekundenbruchteilen in einen Schlauch künstlichen Lichts. Im rechten Augenwinkel ist gerade noch das Schild mit der 50er-Beschränkung und die auf grün gestellte Ampel hängengeblieben. Es geht zügig dahin. „Was ist da los, warum bremst der?“, sagt Markus laut. Er wird langsamer, schaut auf das Fahrzeug davor. „Oh, das ist ja eine richtige Wand“, sagt er ruhig. Ja, es ist eine Wand aus Rauch – grau, gespenstisch. Immer näher kommt sie und in ihrem verschlingenden Grau sieht man Flammen lodern, nicht deutlich sichtbar, aber auch nicht nur erahnbar.