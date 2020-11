Facebook

Vier Monate dauerte die Ausbildung zum Tunnelbautechniker © Christa Strobl

Als Anfang August der erste viermonatige Lehrgang zum geprüften Tunnelbautechniker mit 16 Teilnehmern aus ganz Österreich im Zentrum am Berg in Eisenerz startete, war die Freude bei den Verantwortlichen groß. Der Grund: Ein lange gehegter Wunsch nach dieser speziellen Ausbildung ging in Erfüllung. Erst wollte man einen Lehrberuf „Tunnelbautechniker“ etablieren, doch dazu wären umfangreiche gesetzliche Änderungen notwendig gewesen. Aus Kreisen einer Steuerungsgruppe ist aber zu hören, dass dieses Vorhaben noch immer am Laufen sei.