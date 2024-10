Lucky Car, Österreichs führende vertragsfreie Kfz-Werkstattkette, feiert die offizielle Eröffnung des neuen Standorts in Leoben. Zusammen mit Vizebürgermeisterin Birgit Sandler wurde die neue Werkstätte von Lucky Car-Gründer Ostoja Matic im neuen Look präsentiert. Insgesamt neun Mitarbeiter, davon ein Lehrling, werden in der Kärntner Straße 87, am ehemaligen ATU-Standort, künftig für den Kfz-Service sorgen.