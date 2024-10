1974 eröffnete der gelernte Uhrmachermeister Wilfried Neubauer an der Wiener Straße in Kapfenberg ein Uhren- und Schmuckgeschäft. Dieses lief so gut, dass er bereits einige Jahre später expandierte und in der Brucker Mittergasse eine zweite Filiale bezog. Auch 50 Jahre später besucht der 84-jährige Gründer noch immer die Filialen in der Kornmesserstadt und Leoben, jene in Kapfenberg wurde vor einigen Jahren geschlossen.