Irgendwo liegen eigentlich immer Feuerzeuge herum. Bei Hermann Rainer kleben sie an der Wand. Seite an Seite, ohne Zwischenraum, pflastern mehr als 70.000 Stück die Wände des „feurigen“ Zimmers neben der Garage in seinem Haus in Wald am Schoberpass. „Ich bekomme immer wieder welche, weil Freunde und Bekannte wissen, dass ich sie sammle“, erzählt er und schmunzelt.