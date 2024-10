Im September 2023 fiel der Spatenstich, etwas mehr als ein Jahr später sind die Bauarbeiten gerade voll im Gange. Der neue Elektrolichtbogenofen, der von der Voestalpine in Donawitz bis 2027 errichtet wird, nimmt Form an und der Zeitplan könne gut eingehalten werden. Das Ziel der grünen Stahlerzeugung rückt also immer näher.