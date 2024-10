Schon die Verlobung am Canale Grande in Venedig war romantisch, die Hochzeit von Leobens Bürgermeister Kurt Wallner und Stephanie Taurer konnte dieser aber in nichts nachstehen. Am 5. Oktober läuteten die Hochzeitsglocken für die beiden im burgenländischen Rust – sowohl die standesamtliche als auch die kirchliche Trauung erfolgte im Kreis von Familie, Freunden und Kollegen.

Weil das Brautpaar in unterschiedlichen Bundesländern wohnt – Stephanie Taurer-Wallner hat ihren Wohnsitz in Niederösterreich – habe man sich für den am Neusiedlersee gelegenen Ort entschieden, denn dieser sei nicht allzu weit von dem Heimatort der Braut entfernt. Aber auch die Atmosphäre in Rust habe es den frisch Vermählten angetan.

Kurt Wallner und Stephanie Taurer-Wallner © Foto Freisinger

Leoben im Herzen

Dass die Stadt Leoben und ihre Einwohner im Herzen des Bürgermeisters sogar bei seiner Hochzeit einen großen Platz einnahmen, war unschwer zu erkennen: Stadtpfarrer Markus Plöbst traute das Paar, für die musikalische Umrahmung war die Gruppe „MelodTunes“ rund um Gloria Ammerer und ein DJ aus Leoben verantwortlich. Und Fotograf Armin Russold fing die Feierlichkeiten bildlich ein.

Auch in Zukunft werden sowohl Braut als auch Bräutigam ihre Wohnsitze in der Steiermark beziehungsweise in Niederösterreich beibehalten, die Distanz von einer einstündigen Autofahrt stehe dem Glück der frisch Verheirateten dabei nicht im Weg.

