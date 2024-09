Im Februar 2023 wurde der Startschuss für den Generalumbau der Mautstelle Gleinalm gegeben. Und seitdem wurde diese erste der beiden steirischen Mautstellen von Grund auf neu errichtet und ganz im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie der Asfinag auch zu einem Vorzeigeprojekt in Sachen nachhaltiges Bauen umgesetzt. Neben dem alten Gebäude wurde ein Containerdorf errichtet, in das alle Büroarbeitsplätze für die Dauer der Bauarbeiten übersiedelten, um das alte abreißen und ein neues, modernes und energieeffizientes Verwaltungsgebäude aus Holz errichten zu können. Seit 1978 beziehungsweise 46 Jahren ist die Mautstelle beim Gleinalmtunnel die Anlaufstelle für täglich bis zu 40.000 Menschen, die zur Arbeit oder in den Urlaub sowie wieder nach Hause fahren.