Schon vor zwei Jahren entstand die Idee, beim Weinfest am Leobener Hauptplatz mitzuhelfen und so Geld für dringend benötigte Hilfsgüter zu lukrieren. Und die Idee zahlte sich aus, im vergangenen Jahr konnten die Serviceklubs in Leoben so einer Mutter und ihrem erwachsenen Sohn mit schwerer Behinderung ein bisschen Lebensqualität zurückgeben. Um 4000 Euro konnte ein Autolift zur Verfügung gestellt werden – den Ausflügen zum Trabochersee stand so nichts mehr im Wege.