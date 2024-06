Vor einigen Jahrzehnten wurden von einigen Polizei-Gewerkschaftern die Idee geboren, ein Sparbuch anzulegen, regelmäßig darauf einzuzahlen, um Hinterbliebene von Polizisten finanziell etwas zu unterstützen, wenn dies notwendig war.

Aktive Polizistinnen und Polizisten zahlten hier freiwillig auf dieses Sparbuch ein und über die Jahre wurden einige Tausend Euro angespart. Nun hat man sich aber darauf verständigt, das Sparbuch aufzulösen. So gut es möglich war, konnten „Einzahler“ der vergangenen Jahrzehnte kontaktiert werden, um zu erfragen, ob das Geld ausgezahlt oder gespendet werden solle. Die Mehrheit stimmte zu, den Betrag für einen wohltätigen Zweck zu spenden.

Scheck übergeben

Gemeinsam fassten die Polizistinnen und Polizisten dann den Entschluss, den Betrag von 3376,57 Euro der Kinderabteilung des LKH Hochsteiermark in Leoben zu spenden. Die Polizeivertreter Barbara Schmidt, Helmut Schöffauer und Hannes Novak überreichten den Scheck an Primarius Reinhold Kerbl und Oberarzt Reinhard Moser von der Kinder- und Jugendabteilung am LKH Hochsteiermark in Leoben.