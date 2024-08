„Ich habe schon mit drei Jahren angefangen Fußball zu spielen“, erzählt der mittlerweile 22-jährige Philipp Mühlhans aus Kraubath. „Fußball hat einen sehr hohen Stellenwert für mich. Einerseits weil ich schon so lange spiele und andererseits weil es ein Ausgleich zu den ganzen anderen Sachen in meinem Leben ist.“ Vor zirka 17 Jahren hat er in seiner Heimatgemeinde beim TuS Kraubath seine Fußballkarriere begonnen – und kürzlich stieg er ins Flugzeug nach Amerika, um in den USA durchzustarten.