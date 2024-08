Nicht weniger als 234 Mal hat Mario Leitgeb in seiner Karriere in der Bundesliga gespielt, sein steirischer Landsmann Thorsten Schick hat ebenfalls 231 Partien im österreichischen Fußball-Oberhaus in den Beinen. Beide hätten gerne auf höchstem Niveau weiter gespielt. „Aber bei den Gesprächen mit möglichen neuen Klubs, hat es immer geheißen, ich bin zu alt“, sagt Schick (34). Auch Leitgeb (36) erlebte ähnliches. „Wenn du nicht gerade ein Stürmer bist, der zehn, 15 Tore macht, dann hast du in diesem Alter fast keinen Markt mehr.“