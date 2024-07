Treibach – Kapfenberg 1:6 (0:4)

Besser kann man kaum in eine Saison starten. Die Kapfenberger sind souverän in die 2. Runde des ÖFB-Cups aufgestiegen. Die Obersteirer feierten einen 6:1(4:0)-Auswärtssieg gegen den SK Treibach, den Meister aus der Kärntner Liga des vergangenen Spieljahres. Alexander Hofleitner leitet den Torreigen der „Falken“ mit zwei Toren in der 2. und 17. Minute (Elfmeter) ein. Der Doppel-Torschütze war wenig später der Pechvogel. Er musste die Partie verletzungsbedingt vorzeitig verlassen. Für ihn kam Marc Helleparth (25.), einer von zwölf Neuzugängen beim KSV. Bis zur Pause bauten die Gäste den Vorsprung auf 4:0 aus. Moritz Romling (25.) und Levan Eloshvili (41.) trafen.

Kapfenberg blieb auch nach der Pause die bessere Mannschaft. Nach dem Ehrentreffer von Martin Lamzari (80./Elfmeter) legten Julian Turi (88.) und Helleparth (92.) nach. Die Kapfenberger Fans dürfen sich auf den Liga-Auftakt am 2. August gegen die Admira bereits freuen.

Wiener Viktoria – DSV Leoben 2:1 n. V. (1:1, 0:0)

Was für ein bitterer Saisonauftakt für den Titelfavoriten der Regionalliga Mitte. Der DSV Leoben ist in der ersten Cup-Runde an der Wiener Viktoria (Regionalliga Ost) mit 1:2 nach Verlängerung gescheitert. Thomas Hirschhofer brachte die Steirer in der 57. Minute in Führung. Ein strittiger Elfmeter ermöglichte den Wienern in der 70. Minute die Chance auf den Ausgleich. Kapitän Dominik Rotter ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und sorgte für eine Verlängerung. Dort war es ein fragwürdiger Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Sebastian Gishamer, dem Rotter in der 117. Minute das Siegtor folgen ließ.

DSC – Korneuburg 5:0 (2:0)

Der Gegner war nicht unbedingt das Wunschlos des DSC. Der Regionallist aus Deutschlandsberg hatte mit Korneuburg einen Landesligisten zugelost bekommen und somit war klar: Will man einen Bundesligisten als Gegner, muss die Runde überstanden werden. Und das Team von Trainer Maurice Amtmann erledigte die Aufgabe bravourös. Mit einer 5:0-Packung wurden die Niederösterreicher nach Hause geschickt. Matej Hoic (33., 72.) sowie Marco Fuchshofer (44., 71., 76.) erzielten die Tore für die Hausherren, die nun auf einen „Großen“ in der nächsten Runde hoffen. Verdient hätten es sich die Südweststeirer nach diesem souveränen Auftritt.