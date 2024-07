Es war eine Hiobsbotschaft, als vergangene Woche bekannt wurde, dass Roswitha Dobnigg im Urlaub in Umag in Kroatien plötzlich verstorben ist. Wie aus dem Nichts heraus, wie ihr Mann, der Kammerner Bürgermeister Karl Dobnigg, wissen ließ. Kurz vor ihrem Tod feierte sie in ihrem Lieblingsurlaubsort mit ihrer Familie noch ihren Geburtstag und ihren Hochzeitstag – wie immer seit 38 Jahren.

Roswitha Dobnigg wurde in Hafning geboren, besuchte die Schule in Trofaiach und absolvierte anschließend eine Lehre als Verkäuferin in Mautern. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann kennen, dem sie 51 Jahre lang in all seinen Funktionen zur Seite stand. Nicht unbedingt im Hintergrund, sondern an seiner Seite. Sie prägte in ihrem Tun in Kammern nicht nur die sozialdemokratischen Frauen, wo sie 40 Jahre lang Ortsvorsitzende war. Ebenso viele Jahre war sie im SPÖ-Ortsparteiausschuss tätig. Für ihre Verdienste um die SPÖ erhielt sie 2020 deren höchste Auszeichnung, die Viktor-Adler-Plakette. Als Schriftführerin der Kinderfreunde brachte sie sich 35 Jahre lang ein. Auch beim ASKÖ und beim Pensionistenverband war sie jahrzehntelang unverzichtbar im Einsatz.

Rückhalt und Geborgenheit

Soziales Engagement war für Roswitha Dobnigg immer ein großes Anliegen, keineswegs Pflicht. Das zeigte die zweifache Mutter und dreifache Großmutter auch bei vielen Benefizaktionen, bei der Unterstützung von geflüchteten Familien, die in Kammern Fuß fassen konnten. Und gemeinsam mit ihrem Mann – mit dem sie über mehr als fünf Jahrzehnte ein eingespieltes Team war – gab sie einem elfjährigen Waisenkind vor 17 Jahren wieder Geborgenheit und Rückhalt. Das hat sie auch ihren Kindern Karlheinz und Daniela, wie auch den Enkelkindern Samuel, Lukas und Julia gegeben. Schwer wiegt ihr Verlust auch für ihren Vater Johann.

Am Mittwoch, dem 31. Juli, wird Roswitha Dobnigg nach einer Heiligen Messe um 15 Uhr in der Pfarrkirche Kammern feierlich verabschiedet.