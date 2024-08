800 Haushalte in Trofaiach dürfen sich freuen: Sie bekommen schnelles Glasfaserinternet in ihren Wohnungen. In den letzten beiden Jahren wurden bereits 1000 Haushalte an das sogenannte Lichtwellen-Leerverrohrung-(LWL)-Netz angeschlossen, die neuerliche Erweiterung haben die Stadtwerke Trofaiach kürzlich gemeinsam mit der WAG (Wohnungsanlagen GmbH) und der regionalen Firma AiNet GmbH, einer Tochterfirma der Stadtwerke Judenburg, beschlossen.