Deutlich ausgedünnt hat sich das Angebot in der Leobener Nachtgastronomie. Zuletzt machte das In-Lokal „Shake“ in der Leobener Innenstadt nach vielen Jahren dicht. Zu hoch der Kostendruck, zu wenig Personal. Und vor allem: die schwindende Lust der Nachtschwärmer auch in der Region, zumindest an den Wochenenden um die Häuser zu ziehen.