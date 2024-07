Starke Regenfälle Mitte Juni lösten an der B 115a, der Donawitzer Straße, bei km 1,650 in der Trofaiacher Gmeingrube einen Erdrutsch und Unterhöhlungen der Landesstraße aus. Wurde zunächst noch unter halbseitiger Sperre mit den Sanierungsarbeiten begonnen, musste der Abschnitt dann ab 8. Juli aufgrund des Schadensbildes komplett gesperrt werden.

„In den vergangenen 14 Tagen wurde und wird mit Hochdruck an der Behebung der Schäden gearbeitet, wobei auch da die immer wieder auftretenden Gewitter wenig hilfreich waren. Umso mehr freut es mich, dass der Abschnitt ab morgen Mittag zumindest einspurig mit Ampelregelung befahrbar sein wird“, so Verkehrsreferent Anton Lang. Etwa 120.000 Euro werden in die Maßnahmen fließen.

Asphaltierung bis Montag abgeschlossen

Zu den Sanierungsmaßnahmen zählten unter anderem ein unter dem Fahrbahnaufbau bis zu zwei Meter tiefes Auskoffern und anschließendes Auffüllen mit Steinmaterial.

Brucks Regionalleiter Michael Felix dazu: „Ein am Mittwochvormittag durchgeführter Lastplattenversuch durch die Bodenprüfstelle gab grünes Licht für die Asphaltierungsarbeiten, die am Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Leoben starten.“ Bis Montag, dem 29. Juli, sollen die Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen sein.

Bei den noch notwendigen Restarbeiten wie dem Montieren von Leitschienen und Lärmschutzwänden, die maximal zwei Wochen dauern werden, soll es bis auf kurzfristige, wechselweise Verkehrsanhaltungen zu keinen nennenswerten Behinderungen mehr kommen.