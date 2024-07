In einen Bach stürzte am Montagmorgen ein Kleinlaster in Mautern (Bezirk Leoben). Dort blieb das Fahrzeug, das Eier geladen hatte, auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien. Er hatte zuvor ein aktuell verhängtes Fahrverbot missachtet.