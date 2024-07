Es gibt wohl kaum jemanden, der beim Anblick von einem süßen kleinen Rehkitz keine Herzerl in den Augen bekommt. Diese flauschigen Vierbeiner allerdings befinden sich gerade in den allerersten Stunden, Tagen und Wochen, nachdem die Rehgeiß sie „gesetzt“ - also zur Welt gebracht - hat, häufig auch schon wieder in Lebensgefahr.